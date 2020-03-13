وزير خارجية المغرب: تعدد المبادرات لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن تعدد المبادرات لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية، وإنما يساهم بتشتيت الجهود.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، في العاصمة الرباط، أن المغرب يعتبر أن التدخلات الخارجية غير قادرة على المساهمة بحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن المملكة تؤمن بقدرة الليبيين على إيجاد حل لهذه الأزمة.

وأضاف المتحدث، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن المغرب ليس لديه أي أجندة أو مبادرة أو حل لليبيا، لأن المملكة تحدوها قناعة بأن المقاربة الواجب اعتمادها إزاء الأزمة الليبية يجب أن تستند إلى انخراط الليبيين أنفسهم، من خلال المؤسسات التي تم إحداثها في الاتفاق السياسي للصخيرات.

وجرى توقيع ”اتفاق الصخيرات“ تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يعتبر أن الحل العسكري للأزمة الليبية هو حل غير عملي، مشددًا على أن المملكة مستعدة لمواكبة أي خطوة بناءة تأتي من الليبيين، قائمة على الحوار والحلول السياسية، وتغليب مصلحة الشعب الليبيي.