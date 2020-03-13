 تونس تحظر التجمعات وتعلق الصلاة في المساجد بسبب كورونا‎ – إرم نيوز‬‎

تونس تحظر التجمعات وتعلق الصلاة في المساجد بسبب كورونا‎

تونس تحظر التجمعات وتعلق الصلاة في المساجد بسبب كورونا‎

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.

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