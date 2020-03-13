أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.
تونس تحظر التجمعات وتعلق الصلاة في المساجد بسبب كورونا
المصدر: رويترز
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أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.
المصدر: رويترز
أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.