تونس تحظر التجمعات وتعلق الصلاة في المساجد بسبب كورونا‎

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أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.