توقيف 30 محتجا في مظاهرات ”تتحدى كورونا“ بالجزائر

أقدمت الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، على توقيف 30 متظاهرا في سلسلة مسيرات شهدتها عدة محافظات جزائرية رغم الطوارئ التي أفرزها انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة.

وتحت شعار مثير ”لا مكان للكورونا الحقيقية في الحراك“، سار آلاف المحتجين رغم محاولات قوات الأمن تفريقهم، وشهد شارع فيكتور هيجو وسط العاصمة الجزائر، توقيف محتجين، تماما مثلما شهدته قسنطينة ووهران، حيث قدرت مراجع حقوقية أعداد المعتقلين بثلاثين شخصا.

وفي محافظة تبسة الشرقية، حضرت حشود ضخمة في مظاهرة جابت كبرى شوارع وساحات المدينة، وتكرر المشهد ذاته في محافظة البويرة الشمالية، وجرى ترديد هتافات (قابلين الموت قابلين … كورونا لسنا راجعين).

من جهتها، كانت محافظات خنشلة ووهران والوادي، على موعد مع مظاهرات مناهضة للنظام، ومنتقدة لسياسات حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ورفض ناشطون ما سموها ”مساع سلطوية لإجهاض الحراك باستخدام فزّاعة كورونا“.

وفي مدينتي تيزي وزو وبجاية، ارتفعت أصوات مرددة ”الفيروس الحقيقي يتواجد في قصر المرادية“ (القصر الرئاسي)، بينما انتهت مسيرات العاصمة بتجمع كبير على مستوى شارع يوسف زيغود قبالة مقر البرلمان، حيث شوهدت قوافل من الحراكيين الذين أتوا من ساحتي موريتانيا بالجزائر الوسطى والساعات الثلاث بباب الوادي.

وجدد المحتجون مناشدتهم السلطات لإطلاق سراح المساجين السياسيين، مؤكدين تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات السلمية إلى غاية الوفاء بمطالب الهبة الشعبية المستمرة منذ 22 شباط/فبراير 2019.