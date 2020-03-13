الرئيس الجزائري يرجئ زيارة دولة إلى تونس بسبب تفشي ”كورونا“

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، تأجيل زيارة دولة كان من المقرر أن يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تونس الأسبوع المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري.

وكان من المقرر أن يجري تبون الإثنين والثلاثاء المقبلين، زيارة دولة إلى تونس.

ووفق البيان، قال الرئيس الجزائري، إن ”هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية“، في إشارة إلى تفشي الوباء.

وأكد تبون حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره، دون تحديد موعد.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13إصابة.

فيما سجلت الجزائر باليوم نفسه، حالتي وفاة بكورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 26 حالة، بحسب وزارة الصحة.