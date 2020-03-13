المغرب.. توقيف برلماني من حزب العدالة والتنمية في قضية تهريب عملة

أوقفت السلطات القضائية في مدينة طنجة المغربية يوم الخميس، سمير عبد المولى، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وذكرت مصادر إعلامية أن ”الأمر يتعلق ببحث جار حول إدلاء رجل الأعمال المعروف بالمدينة، بمعلومات كاذبة لمكتب الصرف عن مبالغ بالعملة الصعبة تم وضعها خارج البلاد“.

وتقدم مكتب الصرف بشكويين ضد العمدة السابق لمدينة طنجة، يتهمه فيهما بـ“إنشاء مشاريع خارج المغرب دون الحصول على ترخيص من المؤسسة المالية، إضافة إلى إمضاء عقد صفقة بالعملة الصعبة، بدون تصريح ولا إذن من المكتب“.

وتم استدعاء سمير عبد المولى عدة مرات للتحقيق معه لكنه لم يستجب، لذا أمرت النيابة العامة بإحضاره بالقوة.