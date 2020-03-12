قادة أفارقة يجتمعون في الكونغو لتسهيل الحوار بين أطراف النزاع الليبي

اجتمع ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثّلون عن كلّ من الأمم المتحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية في جمهورية الكونغو، اليوم الخميس، في محاولة لتسهيل الحوار بين أطراف النزاع الليبي.

وقال رئيس الكونغو دينيس ساسو، مضيف الاجتماع، الذي عقد في أويو شمال العاصمة برازافيل: ”بمناسبة هذا الاجتماع، يتعيّن علينا أن نبعث برسالة لا لُبس فيها حول تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف الليبيين.. قناعتنا في هذا الصدد تدعو إلى تشكيل عادل لهذه الهيئة“.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الرئيس الكونغولي نظيراه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والتشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي.

وهذا ثاني اجتماع تستضيفه الكونغو منذ قمة برلين حول ليبيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وعقد الاجتماع الأول في برازافيل في 30 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وقد أعربت يومذاك الجزائر، التي تدعو لوضع حدّ للتدخّل الأجنبي على الأراضي الليبية، عن رغبتها في استضافة الحوار بين الأطراف الليبيين.

وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مجدّداً: ”حان الوقت لجمع الشعب الليبي لكي يتصالح.. منذ عام 2011 لم يبقَ شيء إلا وقيل وكتب عن ليبيا، لكن لم يتم تنفيذ سوى القليل جداً والأزمة تطول وتطول“.

من جهته، قال الرئيس التشادي: إنّ ”الأزمة في ليبيا لا تنفكّ تتّخذ في كل يوم منحنيات مأساوية، تتسم بتدخّلات عسكرية (خارجية) خطيرة“.

ويأتي اجتماع أويو بعد استقالة الممثّل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الذي أشاد القادة الأفارقة بجهوده.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتّحاد الأفريقي إنّه ”في هذا العام الذي كرّسه الاتّحاد الأفريقي لإنهاء الحروب في أفريقيا، يجب أن نكون في مقدّمة الجهود الرامية إلى التقريب بين الأطراف المتحاربة (في ليبيا)“.