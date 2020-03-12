الجزائر تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس بسبب كورونا

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وجه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس ”كورونا“، الآخذ في الانتشار. وجاء قرار الرئيس الجزائري بعد ساعات من تسجيل أول وفاة بسبب الفيروس، ويشمل الإجراء الجديد كافة مدارس التعليم الأهلي والقرآني والتكوين المهني ورياض الأطفال في أرجاء البلاد. وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 5 إصابات جديدة…