الجزائر تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس بسبب كورونا

وجه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس ”كورونا“، الآخذ في الانتشار.
وجاء قرار الرئيس الجزائري بعد ساعات من تسجيل أول وفاة بسبب الفيروس، ويشمل الإجراء الجديد كافة مدارس التعليم الأهلي والقرآني والتكوين المهني ورياض الأطفال في أرجاء البلاد.
وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظات: البليدة وسوق أهراس وتيزي وزو؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 25.
ودعت السلطات المواطنين إلى تحاشي السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا للوباء، فيما تسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا في إلغاء عدة تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية.