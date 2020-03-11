بينهم وزيرتان.. وزراء سابقون أمام القضاء الجزائري بتهم فساد

أعلنت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن فتح وشيك لـ6 ملفات فساد جديدة تتم فيها متابعة عدة مسؤولين حكوميين سابقين، يتقدمهم رئيس الوزراء المسجون عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل، فضلاً عن عدة وزراء سابقين.

وقال المدعي العام لدى المحكمة العليا في الجزائر في بيان: إنّ ”الملفات التي حُوّلت إلى المستشارين المحققين لدى المحكمة ذاتها، تشمل ممارسات غير مشروعة موصولة بمجموعات اقتصادية جزائرية وكندية وأمريكية، تورطت فيها الوزيرتان السابقتان للصناعة والبريد جميلة تمازيرت وهدى إيمان فرعون تواليًا، إضافة إلى الوزراء السابقين للتجارة والطاقة والاستثمار محمد بن مرادي ونور الدين بوطرفة وحميد طمار، وغيرهم“.

وجاء في البيان، أنّ ملف المجموعة الكندية ”أس أن سي لافالان“ ستتم فيه متابعة وزير الطاقة السابق شكيب خليل رفقة خليفته نور الدين بوطرفة ومن معهما، بتهم ”قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية“.

وتشهد القضية ذاتها تحريك تهم أخرى متصلة بـ ”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها“، إلى جانب تهم ”تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية“.

وفي قضية مجموعة ”باتيجاك“ المملوكة للحكومة، ظهرت أسماء عدة مسؤولين سابقين ستتم ملاحقتهم بـ“إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام“.

وجرى تحريك التهم ذاتها في ملفات مجموعة“بي ٱر سي“ الجزائرية الأمريكية المختلطة، ومركب ”قورصو“ الجزائري ومجموعة الجزائرية للاتصالات، وقضية رجل الأعمال الموقوف حسين منصور متيجي.

وكانت مصادر قضائية جزائرية كشفت قبل أسابيع عن إحالة ملفات وزيرين سابقين، وعدة مسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة؛ إلى النائب العام لدى المحكمة العليا؛ للتحقيق معهم في قضية تجسس تخص مجموعة جزائرية أمريكية، وتلاعبات متعلقة بمجموعة كندية.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أنّه جرى رفع ملفات عدة مسؤولين إلى المحكمة العليا، أبرزهم وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ووزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل، إضافة إلى المدير العام السابق لمجمع سوناطراك النفطي عبد المؤمن ولد قدور؛ لصلاتهم بشركة بي ٱر سي الجزائرية الأمريكية المختلطة.