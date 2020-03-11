أنباء عن تعيين رمطان لمعامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا

قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اختارت الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا خاصا للأمين العام للمنظمة الأممية إلى ليبيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن ال دبلوماسيون اليوم الأربعاء قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص تعيين لعمامرة مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا.

وذكر الدبلوماسيون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن غوتيريش تشاور بشكل غير رسمي مع بعض أعضاء مجلس الأمن بخصوص تعيين لعمامرة، لكنه لم يرسل بعد خطابا رسميا.

وأوضح الدبلوماسيون أن معظم أعضاء المجلس يؤيدون التعيين.

وتقليديا يوافق مجلس الأمن على مثل هذه الخطوة بالإجماع بالرد على الأمين العام وبأنه ”أُحيط علما“ بالتعيين.

ويخلُف لعمامرة وهو وزير خارجية سابق في الحكومة الجزائرية، اللبناني غسان سلامة، الذي قدم استقالته من منصبه مطلع الشهر الجاري بحجة الإجهاد.

وكان سلامة قد عُين في منتصف عام 2017 ليحل محل الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، بعد بحث مثير للجدل بشكل غير عادي عن مرشح.