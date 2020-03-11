محكمة جزائرية تقضي بسجن المعارض ”كريم طابو“ لمدة عام

قضت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحبس كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي لمدة عام منها 6 أشهر نافذة.

ويفترض أن طابو قضى جزءا من مدة محكوميته في السجن.

ووجهت للمعارض طابو (46 عاما) تهمة المساس بالوحدة الوطنية، بينما حصل على البراءة عن تهمة التحريض على العنف، وذلك خلال مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/ فبراير 2019.

وكان ”طابو“ قياديا سابقا في جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب في البلاد، ثم أنشأ حزبا معارضا، رفضت الحكومة الترخيص له دون مبررات.

وأمام المحكمة الشهيرة بوسط العاصمة، تجمهر متظاهرون جزائريون للمطالبة بإطلاق سراح الرجل المعارض، معتبرين أنه ”سجين رأي“ بسبب مواقفه المناهضة للحكومة.

وكانت المحكمة ذاتها؛ قد أمرت قبل 48 ساعة بإبقاء الناشطين المعارضين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، رهن السجن المؤقت، وفرض الرقابة القضائية على الصحفي الفرانكفوني المعارض خالد درارني.

ووجهت السلطات للموقوفين الثلاثة تهمتي التحريض على التجمهر غير السلمي والمساس بالوحدة الوطنية، في انتظار محاكمة عبدالوهاب فرصاوي رئيس الجمعية الجزائرية للشباب، الموقوف منذ ستة أشهر.