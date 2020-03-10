حبس معارضين جزائريين ووضع صحفي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بإيداع الناشطين المعارضين سمير بلعربي وسليمان حميطوش السجن المؤقت، وفرض الرقابة القضائية على الصحفي المعارض خالد درارني.

وجرى توقيف الثلاثة في مسيرة بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي بتهمتي ”التحريض على التجمهر غير السلمي“ و“المساس بالوحدة الوطنية“.

وبعدما أمضى 5 أشهر في سجن الحراش، أفرج قبل شهر عن المعارض سمير بلعربي، بعد تبرئته من تهم ”التحريض على التجمهر“ و“إعداد لأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية“ و“المساس بسمعة الجيش والتهجم على قيادته“.

وتنظر محكمة سيدي أمحمد غدًا الأربعاء، قضية كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، في انتظار محاكمة عبدالوهاب فرصاوي رئيس الجمعية الجزائرية للشباب، المحتجز منذ ستة أشهر.

وأفادت اللجنة الجزائرية لتحرير مساجين الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير 2019، باستمرار محاكمة الشرطي السابق توفيق حساني حتى وقت متأخر من الليل، بتهمة ”التحريض على التجمهر غير المسلح“.