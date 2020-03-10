مهجرون ليبيون يكشفون سيطرة مرتزقة سوريين على منازلهم وتحويلها لثكنات عسكرية

أفاد مهجرون ليبيون، قيام مرتزقة سوريين بالسيطرة على منازلهم، دون سابق إنذار، والتي هجروها بسبب احتدام المعارك جنوب العاصمة طرابلس.

وأشاروا، خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، إلى تواجد المرتزقة السوريين بكثرة في منازلهم بمناطق عين زارة، وصلاح الدين، ومشروع الهضبة، والتي حولوها إلى مقار أمنية ومنامات لهم، بعد سيطرتهم عليها.

وأوضحوا أنه يصعب عليهم رؤية المرتزقة السوريين وسط طرابلس، كون متعهديهم من عناصر الميليشيات المسلحة، يقومون بنقلهم في حافلات معتمة من وإلى جبهات القتال المختلفة، لكنهم يشاهدونهم بكثرة في مناطق التماس، وإن كان يصعب تمييزهم إلا إذا تحدثوا، كونهم منخرطين مع مقاتلي الميليشيات، كما أنهم يذهبون إلى الأسواق والمحال التجارية بشكل اعتيادي، لشراء المواد الغذائية اللازمة بمبالغ طائلة، في حين يعاني الليبيون من القلة والفقر جراء انقطاع رواتبهم، وعدم صرفها منذ شهور لهم.

لكن الصورة التي تتكتم عليها وسائل إعلام حكومة الوفاق والحكومة التركية التي جلبتهم، تشير إلى انعدام حالة الانسجام بينهم وبين عناصر الميليشيات المسلحة الليبية، كون العقل الباطن لليبيين ما فتئ يحذرهم من أن هؤلاء أغراب ومحتلون، ووجودهم غير شرعي، فضلًا عن ميل الشخصية الليبية للنزق من سلوكيات غريبة عنها، ما أدى إلى وقوع صدامات بين عناصر من المرتزقة والميليشيات.

ويروي المهجرون نقلًا عن عنصر في الميليشيات المسلحة، واقعة تصادم قتل فيها هذا العنصر ورفاقه عددًا من المرتزقة السوريين، لأنه لم يتحمل وجودهم على الأرض الليبية، وبسبب سلوكياتهم التي يرفضونها، وذلك بالرغم من موقفه المضاد للجيش الوطني الليبي.

وتقول مصادر سياسية في العاصمة الليبية، إنه من المثير أنك لا ترى مصابي المرتزقة، وأعدادهم بالمئات، في المستشفيات العامة الليبية، فلا تعرف أين يعالجون جراحهم؟

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، خلال حديثها لـ ”إرم نيوز“، أن حكومة الوفاق تحرص على علاجهم في مستشفيات ميدانية وأخرى سرية، حرصًا على عدم اختلاطهم بالليبيين، ولإخفاء حجم الخسائر البشرية في صفوفهم.

ويقتصر التواجد التركي على غرفة العمليات الرئيسة التابعة لحكومة الوفاق، وغرف العمليات الميدانية على الجبهات، وغرفة عمليات مطار معتيقة، وجميعهم ضباط، يوجهون المرتزقة السوريين والميليشيات، للحيلولة دون تكبد تركيا خسائر بشرية.

وشكل مقتل ضابط استخبارات تركي إثر هجوم شنه الجيش الوطني الليبي قبل أكثر من شهر، أزمة في تركيا ما تزال قائمة للآن، باعتقال عدد كبير من الصحفيين الأتراك على خلفية نشرهم صور جنازته.

وألقت المصادر الليبية مزيدًا من الضوء على هذه الحادثة، مؤكدة أن غرفة العمليات التركية أوعزت لحكومة الوفاق بقطع الاتصالات مع تركيا يوم الهجوم الذي قضى فيه ضابط الاستخبارات، في محاولة لإخفاء المعلومات عما حدث، وحتى تتبين حقيقة الخسائر التي لحقت بها.