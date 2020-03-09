الجيش الليبي ينفي قيام حفتر بزيارة إلى سوريا

نفى مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، ما تمّ تداوله حول قيام المشير خليفة حفتر بزيارة سوريا، مشدّدا على أنّ هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما.

و أفادت صحيفة ”العنوان“ الليبية، أنّ ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، بهذا الخصوص هو محض افتراء.

وكانت تقارير إعلامية قد ادعت حصولها على معلومات عن زيارة سرية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة الليبية في بنغازي والحكومة السورية في دمشق.

وأعلنت سوريا، في وقت سابق، عن إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق، وذلك بحضور وفد ليبي رفيع المستوى، إيذانا بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد 8 سنوات من القطيعة.

وقال نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، خلال مراسم إعادة افتتاح السفارة رسميا، إن ”عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى“.

وأضاف المقداد، أن ”العلم السوري سيرتفع قريبا في سماء ليبيا“، مشددا في الوقت نفسه على أن ”النضال ضد الإرهاب سيستمر، وأن السيناريو السوري لا يختلف عن الليبي إلا في التفاصيل“.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل ، وفدا ليبيا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وبحث اللقاء آخر التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضدّ الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها، وفق وكالة الأنباء السورية.