أوغلو يهاجم أردوغان بعد عودة جثمان ضابط تركي من ليبيا سرا

اتّهم رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتضييق على حرية الرأي عقب اعتقال صحافيين في موقع أودا تي في (OdaTV) الإخباري المعارض بعد نشر معلومات عن عودة جثمان ضابط تركي من ليبيا سرًا.

و قال كيليتشدار أوغلو، في تصريحات نقلها موقع ”تركيا الآن“الأحد:“سنعيد سيادة القانون في تركيا خلال فترة قصيرة وسنؤسس معًا تركيا المستنيرة والمتفتحة“.

وأضاف أوغلو:“الصحافيون والمفكرون والمحامون والكتاب والرسامون والأكاديميون وجميع المواطنين تقريبًا يعيشون مرحلة صعبة للغاية بعد الانقلاب المدني الذي أحدثه أردوغان في 20 تموز/يوليو 2016 بإعلان نظام حالة الطوارئ في البلاد بحجة التصدي للانقلاب الفاشل“.

وتابع:“ نحن سندافع عن سيادة القانون في كل مكان.على أصدقائنا المعتقلين والمحاكمين أن يعرفوا جيدًا أنّ تركيا وجميع المفكرين وجميع المحبين للوطن يقفون بجانبهم لقد انتقلوا من السجن المفتوح إلى السجن المغلق فقط“، في إشارة منه إلى حالة القمع التي تسود في كل أنحاء البلاد وليس في السجون فقط.

و جاء ذلك، على خلفية اعتقال السلطات التركية، مدير الأخبار في قناة ”أودا تي في“ باريش ترك أوغلو، على خلفية تقرير نشرته القناة تناول مراسم تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت قناة ”أودا تي في“ عرضت اللقطات الخاصة بتشييع الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن ”المراسم جرت بصمت، ولم يشارك في التشييع أي مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة شائعة في الآونة الأخيرة“.