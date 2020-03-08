الجيش الليبي: حشود لقوات الوفاق تستعد لتنفيذ هجوم شامل

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أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن فرق الاستطلاع الخاصة بالجيش الليبي رصدت استعدادات وحشود لقوات تابعة للوفاق للهجوم على قوات الجيش الليبي. وقال المسماري عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تأكد لديها تحشيد أفراد الميليشيات والمرتزقة التابعين لقوات الوفاق والمدعومين بعناصر تركية استعدادًا لشن…