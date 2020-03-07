تونس.. ”تفجير البحيرة“ يعيد جدل قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى الواجهة

أعاد التفجير الانتحاري الذي شهدته منطقة البحيرة، قرب السفارة الأمريكية، بالعاصمة التونسية الجمعة إلى الواجهة الجدل بشأن ”قانون زجر الاعتداء على الأمنيين“ الذي بدأ البرلمان مناقشته وسط تحفظات وطعون في مدى دستورية بعض أحكامه.

وخلال الاستماع إليهم من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان، جدّد ممثلون عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الجمعة رفضهم وتحفظاتهم على ما ورد بهذا القانون من أحكام، بدءا بعنوان المشروع، مؤكدين ضرورة سن قانون يكون ذا ”طابع حمائي ولا زجري“، وفق ماجاء في بلاغ للبرلمان.

واعتبر ممثلو هذه النقابة أن الأحكام الواردة بمشروع القانون ”لا توفّر الآليات والضمانات الكافية لحماية الأمنيين كما تتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والخاصة“.

وأضافوا أنهم، كأمنيين، يطالبون بقانون يوفّر لهم الضمانات والآليات لحمايتهم، ”سواء بمناسبة مباشرتهم مهامهم وكذلك التعويضات اللازمة لهم ولعائلاتهم عند تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداءات، إضافة إلى تكريس أمن جمهوري محايد بعيد عن كل التجاذبات السياسية، دون المساس بحقوق الإنسان وبالحريات المكتسبة“ وفق تعبيرهم.

وعبرّ النقابيون الأمنيّون عن ”رفضهم كل مشروع قانون يقع فيه التضييق من مجال الحريات والتعدي على الحقوق الفردية التي كرّسها الدستور“، وتقدّموا في هذا السياق بمقترحاتهم المتعلقة بمشروع القانون التي تمّ عرضها على أنظار اللجنة.

وخلال الجلسة استعرض ممثلو نقابة قوات الأمن الداخلي، أمام أعضاء لجنة التشريع العام “ الصعوبات التي يواجهها الأمنيون خلال قيامهم بمهامهم، سواء على مستوى قلة التجهيزات والمعدات أو على مستوى الفراغ التشريعي، وغياب النصوص القانونية التي توفّر لهم الحماية اللازمة أو تلك المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الشغل والاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها الأمنيون وعائلاتهم“.

وعبّر أعضاء اللجنة في المقابل عن ”حرصهم على الاستماع إلى كل ملاحظات واقتراحات النقابات الأمنية، مؤكّدين أنه سيتم الاستئناس بها عند مناقشة مشروع القانون المعروض عليهم، فصلا فصلا، ”بهدف سن مشروع قانون يحمي الأمنيين ويكرّس الأمن الجمهوري وحياده، دون المساس بالحقوق والحريات“، ومثمّنين ما جاء في مداخلات ممثلي النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، من مقترحات تسعى إلى تكريس هذه الأهداف.

وكان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها لمشروع هذا القانون، باعتباره ”يتيح لحاملي السلاح، من كل الأصناف، صلاحيات واسعة ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة“.

واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع القانون إذا تم تمريره، فإنه ”سيُجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية“، بحسب ما جاء في بيانات لمكونات المجتمع المدني.

كما انتقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ما اعتبرته ”تناقض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية“.

وتتعالى الأصوات المنادية باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، لا سيما بعد كل عملية إرهابية تشهدها البلاد.

وكانت حركة ”النهضة“ علّقت في بيان لها بعد التفجير الانتحاري، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الجتماعي ‘فايسبوك’، بدعوتها البرلمان إلى التعجيل بالنظر والمصادقة على قانون زجر الاعتداء على الأمنيين.