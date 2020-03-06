الجيش الليبي يبدأ عملية عسكرية واسعة لتطهير الجنوب

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بدأ الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق جنوب ليبيا من فلول تنظيم داعش وعصابات التهريب وقطع الطريق. وقال مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ إن العملية ”التي تستهدف تطهير المناطق الصحراوية من الإرهابيين وقطاع الطرق تشمل المناطق الواقعة جنوب مدينة سبها حتى الحدود مع تشاد والنيجر“. وأكد المصدر أن العملية تهدف إلى منع…