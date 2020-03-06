الجيش الليبي يبدأ عملية عسكرية واسعة لتطهير الجنوب

بدأ الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق جنوب ليبيا من فلول تنظيم داعش وعصابات التهريب وقطع الطريق.
وقال مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ إن العملية ”التي تستهدف تطهير المناطق الصحراوية من الإرهابيين وقطاع الطرق تشمل المناطق الواقعة جنوب مدينة سبها حتى الحدود مع تشاد والنيجر“.
وأكد المصدر أن العملية تهدف إلى منع تسلل الجماعات الإرهابية إلى المناطق الجنوبية، وفرض الأمن في كافة المناطق المحررة.
ووزع الجيش الوطني الليبي خريطة تظهر المناطق التي تشملها العملية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية.
وسبق أن شن مقاتلون ينتمون لتنظيم داعش، ينشطون في الصحراء، عمليات ضد بلدات ليبية نائية في المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واختطاف آخرين.
وتصدى الجيش الليبي منتصف الشهر الماضي لهجمات إرهابية ضد الوحدات العسكرية التابعة له، والتي تؤمّن منطقة حقل الفيل النفطي.