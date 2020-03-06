ما دلالات التفجير الانتحاري قرب سفارة أمريكا في تونس؟ (فيديو إرم)‎

اعتبر محللون وخبراء في الشأن الأمني في تونس، اليوم الجمعة، أنّ التفجير الذي حدث في محيط السفارة الأمريكية شمال العاصمة التونسية يحمل دلالات من حيث توقيته ومكانه والرسائل الموجهة من العناصر التي نفذته.

وقالت مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بدرة قعلول: إنّ ”من دلالات التفجير الانتحاري الذي شهدته تونس اليوم أنه جاء تزامنا مع الذكرى الرابعة لمعركة بن قردان (بالجنوب التونسي) التي صدّت فيها القوات الأمنية والعسكرية التونسية محاولة من تنظيم ”داعش“ لإقامة إمارة إسلامية يوم 7 مارس / آذار 2016″.

وأشارت الخبيرة الأمنية لـ ”إرم نيوز“ إلى أنّها ”حذّرت مرارا من الجماعات التي تعود من بؤر التوتّر ويفتح لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحدود لدخول ليبيا، ومن أنّ هناك من يتستّر على هؤلاء ويسهل تنقلاتهم، واعتبرت قعلول أنّ هؤلاء المقاتلين العائدين من سوريا يحملون جوازات سفر مزوّرة لا شيء فيها يدلّ على أنّهم امتهنوا القتل.

واعتبرت أنّ الوضع هشّ والفرصة مواتية لتحرك العناصر المتشددة وتنفيذ مثل هذه العمليات، مشيرة إلى الفوضى الحاصلة في البرلمان وإلى دلالة المكان قرب السفارة الأمريكية، وعلاقة ذلك بالدعم الأمريكي للرئيس قيس سعيد، وفق قولها.

ورأى الخبير المتخصص في الشأن الأمني، عليّة العلاني، أنّ التفجير الانتحاري فيه ردّ على العمليات الاستباقية التي استهدفت ”داعش“ و“القاعدة“.

وقال لـ ”إرم نيوز“: إنّ ”هؤلاء الإرهابيين يعتبرون أنّ متابعة الحكومة التونسية للظاهرة الإرهابية هي نتاج تنسيق مع استخبارات دول شقيقة وصديقة، أدت إلى تصفية عناصر خطيرة من تنظيمي ”داعش“ و“القاعدة“ فكانت ردة الفعل من خلال هذه العملية.

وأشار العلاني أيضا إلى ”تزامن التفجير مع أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة يترأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومن ثم أراد المنفذون أن يقولوا إنهم قادرون على التحرك والضرب في المواعيد السياسية الرمزية“، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، ذهب المحلل السياسي سرحان الشيخاوي إلى اعتبار أنّ منفذي التفجير حاولا إحداث اختلال في مستوى التوازن في الممارسة السياسية في تونس، وحتى للاستقرار الأمني الذي تحقق في المدة الأخيرة.

وأكد الشيخاوي أنّ ”تصاعد خطاب التكفير داخل البرلمان وفي الشارع التونسي كان أرضية خصبة لهذه العملية، وما على السلطة التونسية سوى إيجاد التوازن اللازم، سواء في مستوى الخطاب السياسي أو الممارسة السياسية، وفق تعبيره.

وأضاف الشيخاوي أنه ”بعد المصادقة على الحكومة الجديدة تحاول هذه المجموعات ضرب المسار السياسي وإحداث اختلال وارتباك لأداء الحكومة“، مشيرا إلى أنّ التفجير يمثّل ردة فعل على العملية التي حصلت يوم 7 مارس / آذار 2016 ومحاولة إقامة إمارة إسلامية في بن قردان. وفي دلالة للمكان، اعتبر الشيخاوي أنّ ”هذه المجموعات في أدبياتها تعتقد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي العرّاب الأساسي لضرب أي مشروع إسلامي“ وفق قوله، لذلك هي تستهدف السفارات الأمريكية في عدة مناطق من العالم، بحسب تعبيره.

ورأت الخبيرة الأمنية بدرة قعلول أنّ للتفجير رسالتين: الأولى وهي اختيار التوقيت وفي قلب العاصمة وفي مكان له رمزيته ودلالته، خاصة أن منطقة البحيرة هي من أرقى المناطق في تونس، وأما الرسالة الثانية فأرادت هذه المجموعات أن تقول ”كما تمكنّا من دخول ليبيا بإمكاننا أن ندخل إلى تونس“.