قتل أشقاءها الستة.. الليبية أسماء الحرير توجه رسالة بعد إعدام هشام عشماوي (فيديو)

وجهت شقيقة 6 من الضحايا الليبيين للتنظيم المتطرف الذي كان يقوده المصري هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية، رسالة بمناسبة إعدامه.

وقالت أسماء الحرير في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك مساء الخميس: ”إنه يوم عظيم لليبيا ومصر، ونتقدم بالشكر للقضاء المصري الذي استطاع تنفيذ حكم الله بالقصاص العادل على كل الإرهابيين القتلة وعلى رأسهم السفاح القاتل هشام عشماوي“.

وأضافت أسماء: ”نتقدم بالتحية والتقدير إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وقواته المسلحة وحكومته والشعب المصري، على مساندتهم لقواتنا المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وجنوده البواسل الذين قدموا ولا زالوا من أجل تحقيق العدالة والقضاء على الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا فسادا في الديار وروعوا الأمنيين“.

وعرفت عن نفسها بقولها إنها ”شقيقة شهداء أسرة آل عيسى الحرير بمدينة درنة، التي خاضت معركة استمرت 20 ساعة، ضد أكبر تنظيمات إرهابية في العالم، وعلى إثرها قتل ستة من أشقائي في ملحمة تاريخية.. ملحمة العز والكرامة“، على حد تعبيرها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، الأربعاء الماضي، تنفيذ الإعدام بحق هشام عشماوي.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته على ”تويتر“، إنه ”تم صباح الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي“.

وتسلمت القاهرة عشماوي الذي كان ضابطا في الجيش المصري، من السلطات الليبية في العام الماضي، حيث واجه اتهامات بالمسؤولية عن عدة هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر.