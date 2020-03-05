انتخاب صالح الفاندي رئيسا للمجلس الأعلى للقبائل الليبية

انتخب شيوخ وأعيان القبائل الليبية الشيخ صالح الفاندي شيخ قبائل ترهونة رئيسًا للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، بعد اجتماع ضم أغلب شيوخ وأعيان القبائل الليبية .

وبحسب الشيخ سليمان الهوني أحد المنسقين للاجتماع، فإن أعيان ومشايخ القبائل الليبية اجتمعوا بمدينة هراوة لاستكمال بقية عمل المجلس الأعلى للقبائل الليبية وانتخاب رئيس لهذا المجلس.

وأشار الهوني في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن المجتمعين أكدوا استمرار دعمهم لجهود المشير خليفة حفتر في الحرب على الجماعات الإرهابية المدعومة بالمرتزقة الأجانب والميليشيات الخارجة عن القانون.

وأوضح الهوني أن المجلس الأعلى للقبائل الليبية سيكون الجسم الوحيد الممثل لكل القبائل الليبية، وأن أي أمر يتعلق بهذه القبائل سيكون من اختصاص هذا المجلس الذي يتكون من 16 عضوا وبرئاسة الشيخ صالح الفاندي.