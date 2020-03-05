ليبيا.. الصادق الغرياني يعترف بفقدان ”حكومة الوفاق“ احترام المجتمع الدولي

قال مفتي ليبيا المعزول والمقرب من جماعة الإخوان والتيارات المتشددة، الصادق الغرياني، إن ”المجتمع الدولي يحترم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكثر من الطرف الآخر“، في إشارة إلى حكومة الوفاق.

وتوقع الغرياني في مقابلة بثتها قناة ”التناصح“ الفضائية المملوكة له، والتي تبث من تركيا، أن ”يملك حفتر الأمر ويصبح صاحب الشرعية، في ظل تلكؤ حكومة الوفاق وعدم فاعليتها“.

وتابع: ”المجتمع الدولي يحترم حفتر، أكثر مما يحترموننا، وهذا يعطي حقيقة للمجتمع الدولي، أن حفتر هو من يملك الأمر، وهو صاحب الشرعية، وقد علم المجتمع الدولي أن غاية ما تريده هذه الحكومات هو أن يبقوا في كراسيهم“.

وأقال مجلس النواب الليبي، الغرياني من منصبه كمفتي ليبيا عام 2014؛ بسبب مواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد، وتأييده للمجموعات المتطرفة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي مواجهات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق.