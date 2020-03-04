تونس.. قيادي مستقيل من النهضة يتهم الحركة بالدكتاتورية

كشف القيادي التونسي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي اليوم الأربعاء“ أنّ سبب استقالته التي أعلنها اليوم من الحركة الإسلامية يعود بالأساس إلى ما وصفها بـ“الدكتاتورية“ داخل الحركة وإلى الأداء السياسي لقيادتها.

وقال الجلاصي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، بعد إعلانه الاستقالة إنّ لديه تحفظات على أداء الحركة في الفترة الأخيرة وأساسا فيما يتعلّق بالتموقع الاجتماعي للحركة والإدارة الداخلية والديمقراطية داخلها وإدارة الموارد البشرية وغير ذلك من المسائل الداخلية للحركة.

وأضاف الجلاصي أنّ ”النهضة“ بدأت تفقد هويتها الاجتماعية ولست أنا فقط من لاحظ ذلك بل قيادات أخرى في الحركة والمواطنون أيضا لاحظوا ذلك“، مضيفا أنّ ”الحركة أصبحت مائعة“ ،وفق تعبيره.

وردّا على سؤال حول ما إذا كانت الاستقالة على علاقة بالإعداد للمؤتمر القادم ومعركة المناصب التي قد تندلع بشأن خلافة الغنوشي قال الجلاصي إنّ مؤتمر الحركة لن يعقد في موعده المحدد في ربيع 2020، مشيرا إلى أنّه ليست هناك جدية في الإعداد للمؤتمر ، لكنه نفى علاقة ذلك بالاستقالة.

ورفض الجلاصي التعليق على علاقته برئيس الحركة راشد الغنوشي وما إذا كانت هناك خلافات أو انشقاقات داخل الحركة، قائلا إنّ تحفظاته تهم الأداء العام للحركة وليس أداء رئيسها فحسب.

وأشار الجلاصي إلى أنه قضى 40 سنة بين هياكل الحركة وأنه اتخذ قرار الاستقالة منذ مدة وصفها بالطويلة لكنه تأخر في الإعلان عنها حتى تتضح الأمور في البلاد في إشارة إلى تشكيل حكومة والمصادقة عليها.

وقال إنّه كان يرفض خذلان أبناء الحركة ومناضليها وأنه كان حريصا على أن يكون في موقع يُفيد البلاد، مبينا أن الاستقالة ستكون مفيدة له لأداء الدور الذي يُريد أن يلعبه مستقبلا، وفق قوله.

ورفض الجلاصي الخوض في المرحلة المقبلة من مسيرته السياسية، قائلا: ”في كل الحالات انا أعتبر انني لم أعد قادرا على تقديم الإضافة في تجربتي السابقة.. وموضوع تأسيس حزب جديد سابق لأوانه“.