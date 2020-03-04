أنقرة تعتقل صحفيا كشف مقتل ضابط تركي في ليبيا

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، مدير الأخبار في قناة ”أودا تي في “ باريش ترك أوغلو، على خلفية تقرير نشرته القناة تناول مراسم تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت قناة ”أودا تي في“ عرضت اللقطات الخاصة بتشييع الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن ”المراسم جرت بصمت، ولم يشارك في التشييع أي مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة شائعة في الآونة الأخيرة“.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات، غير أن القناة أشارت إلى أن ”الكشف الفعلي عن هوية الضابط تم عن طريق نائب حزب الإصلاح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي من مقر البرلمان تم بثه عبر الإنترنت“.