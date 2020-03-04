الرئيس التونسي يزور ”حارة اليهود“ لأول مرة (صور)

زار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، ”حارة اليهود“ في منطقة حومة السوق في جزيرة جربة جنوب البلاد، في خطوة هي الأولى التي يقوم بها رئيس تونسي.

ومباشرة بعد إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع بجزيرة جربة أدى سعيد جولة وسط المدينة رفقة وزير السياحة السابق روني طرابلسي وهو من الاقلية اليهودية في تونس.

وتحول الوفد الرئاسي إلى الحارة الكبيرة وهو الحي الذي يقطنه أغلب اليهود حيث استقبله كبير الأحبار حاييم بيتان والعديد من المواطنين اليهود، وكان له حديث مع عدد منهم، ثم اختتم جولته في الجزيرة بزيارة المعبد اليهودي ”الغريبة“، الذي يُعتبر أكبر معبد يهودي في أفريقيا ويقصده الآلاف من اليهود خلال شهر نيسان/ أبريل من كل سنة.

وشدد قيس سعيد خلال الزيارة على أن ”اليهود التونسيين هم مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات مع بقية التونسيين ولا مجال للحديث عن جالية يهودية بل إن المواطنة هي الأساس“.

وذكر في هذا الصدد بالكثير من اليهود التونسيين الذين ناضلوا ضد الاستعمار وساهموا في بناء تونس إثر الاستقلال وتقلد بعضهم مسؤوليات هامة في الدولة، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وأكد الرئيس التونسي على ”ضرورة التفريق بين الديانة اليهودية إحدى الديانات السماوية، والحركة الصهيونية التي تسببت في تشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أرضه، وأكد أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء لوضع حد لهذه المظلمة“، حسب تعبيره.

من جانبه قال وزير السياحة بالنيابة روني الطرابلسي، إن ”هذه الزيارة تبعث برسائل طمأنة الى المواطنين اليهود في جربة، خاصة أنها جاءت من رئيس الجمهورية الذي يمثل رئيسا لكل التونسيين وتقدم ضمانات بأن تونس تبقى بلد التسامح والتعايش بين الأديان“ وفق قوله.

وأضاف الطرابلسي أن الزيارة تأتي أيضا قبل أسابيع قليلة من موسم حج اليهود إلى الغريبة.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس تونسي حارة اليهود بجربة التي تعد آلاف المواطنين اليهود وتستقطب أكبر نسبة من السكان اليهود في تونس.