فوضى في البرلمان التونسي.. نائبة ”النهضة“ تصف عبير موسى بـ“كورونا“ (فيديو)

سيطرت حالة من الفوضى داخل قاعة البرلمان التونسي، على خلفية اعتراض رئيس حزب ”الدستوري الحر“، عبير موسى على عدد من مشاريع القوانين، من خلال الطرْق على الطاولة وترديد النشيد الوطني؛ ما دفع نائبة عن حركة النهضة الإسلامية آمنة بن حميد لوصف المعارضة البارزة بأنها ”كورونا“ و“دكتاتورية“.

وتعطلت الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بعدما لم تتمكن النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي، من فرض النظام في الجلسة.

وجاء الهجوم اليوم بعدما نعتَ الناشط السياسي جوهر بن مبارك أمس الثلاثاء عبير موسي بفيروس كورونا، وذلك وسط جدل واسع واتهامات متبادلة.

ووصف جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي في حوار إذاعي عبير موسِي رئيسة الحزب الدستوري الحر بأنها شبيهة بفيروس كورونا.

وقال بن مبارك إنّ عبير موسِي هي عنوان الـ ”كورونا“ السياسية في تونس وهي قادرة على تخريب وضعية البلاد، ومهمتها التشويه وتخريب العمل السياسي بعد الثورة. وفق قوله.