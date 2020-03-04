نجل السبسي: سأعود إلى تونس قريبا وأكشف لغز وفاة والدي

قال حافظ قائد السبسي، النجل الأكبر للرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي، إنه سيعود قريبا إلى تونس، التي غادرها بعد وفاة والده في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن حقائق حول ملابسات وفاة والده.

وأشار السبسي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس وعن النشاط السياسي“.

ورأى أن ”رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة“، متهما إياه بـ“ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه“.

وقال نجل الرئيس الأسبق إنه سيكشف ”حقائق للرأي العام، بما في ذلك معطيات تتصل بالغموض الذي رافق وفاة الباجي قائد السبسي“، لافتا إلى أن ”والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكنّ المرض هزمه، وأدى إلى وفاته“.

وأردف أن“ما تفطن إليه الباجي قائد السبسي رحمه الله يتجاوز كثيرا المستوى السياسي إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة“، مشيرا إلى أن ”السبسي ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات؛ حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته“، على حد قوله.

وشهدت الأشهر الأخيرة لفترة حكم قائد السبسي، خلافا كبيرا بين رئيس الحكومة آنذاك ونجل الرئيس، ما لبث أن تحول لصراع بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.

ومنذ مغادرته تونس، لأسباب قال إنها تتعلق بمضايقات يتعرض لها من قبل يوسف الشاهد، يهاجم نجل السبسي بشكل مستمر رئيس الحكومة الأسبق ويتهمه باستغلال أجهزة الدولة لـ“الانتقام من خصومه“.