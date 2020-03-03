تونس.. ”الدستوري الحر“ يشطب نائبة من كتلته البرلمانية بسبب لقاء ”قصر هلال“

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس عن طرد النائبة لمياء جعيدان، وشطب اسمها من قائمة الأعضاء المنتمين للكتلة البرلمانية التابعة للحزب، بسبب اجتماع قال إنه لا يتماشى وتوجهات الحزب.

وبحسب بيان صدر عن الحزب، فإن قرار الشطب يأتي على خلفية ”حضور النائبة الاجتماع الذي عقد بقصر هلال في محافظة المنستير الساحلية الأحد الماضي، ونظمه سياسيون صوتوا لحكومة إلياس الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الإخوان المسلمين مطلوبين للعدالة الدولية، وسبق أن أعلنوا رفضهم سحب الثقة من راشد الغنوشي“.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره ”أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري، وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي“، وفق البيان.

لذلك اعتبر الحزب المصنف في صفوف المعارضة، أن ”النائبة لمياء جعيدان خرجت عن واجب الانضباط للحزب وللكتلة البرلمانية“.

كما قرر الديوان السياسي للحزب، إحالة النائبة إلى لجنة النظام بالحزب، وتجميد عضويتها الحزبية في انتظار جلسة المساءلة.

لكن بعض الأصوات داخل الحزب اعترضت على القرار، حيث قال الناشط السياسي إبراهيم العلاني إن ”الاجتماع حضره أيضا النائب لزهر الشملي عن حزب التيار الديمقراطي، والنائب محمد السخيري عن حزب قلب تونس، وعدد آخر من النواب“، متابعا ”لا نظن أن أمين عام حزب التيار محمد عبو مثلا أو رئيس حزب قلب تونس سيتخذ نفس القرار ضد النائبين في كتلتيهما“.

الأمر نفسه أيده الباحث في العلوم السياسية أنور السويسي، الذي قال إن ”هذه الإقالة كشفت مرة أخرى البناء الإيديولوجي للأحزاب في تونس، ومنها الحزب الدستوري الحر، الذي يقوم على معاداة كل من خالفه الرأي“.

وأوضح السويسي أن ”عبير موسي تحاول أن تحتكر الحزب الدستوري وتلغي كل حزب سياسي يحاول مزاحمتها على هذا الإرث“.

واختتم أن ”الحزب الدستوري الحر الجديد الذي أسسه بورقيبة سنة 1934 مثّل حاضنة لجميع التونسيين وقاد الحركة الوطنية ولم يقص خصومه، وهذا ما يعاب على رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم عبير موسي“.