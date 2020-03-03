الجيش الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تركية ويسقط مسيرتين‎

قال مصدر عسكري أن الجيش الليبي نفذ عدة عمليات قصف على عدة مواقع للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق وكذلك تمركزات المرتزقة وبعض الأهداف العائدة لعناصر تركية .

وأشار الضابط في الجيش الليبي محمود الفاضلي بأن المدفعية الموجهة نفذت عدة عمليات قصف على عدة مواقع منها قاعدة معيتيقة ومحاور الرملة وصلاح الدين .

وأضاف الفاضلي بأن سلاح المدفعية استهدف منظومة دفاع جوي تم تركيبها أخيرا في قاعدة معيتيقة ، كما أن قوات الدفاع الجوي استطاعت مساء الاثنين إسقاط طائرتين مسيرتين قبل أن تتمكن من قصف قوات الجيش.

في نفس السياق أكد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في تصريح إعلامي مطمئنا المواطنين من سكان طرابلس والمتاخمين لقاعدة معيتيقة بأن أصوات الانفجارات العنيفة التي تم سماعها بعد توجيه ضربات لقاعدة معيتيقة ناجمة عن إصابة منصات الدفاع الجوي التركية.

وأشار الغزوي إلى أن هذه المنصة من المواقع التي وضعتها القوات المسلحة ضمن أهدافها في إطار جهودها لإعادة الطابع المدني للمطار بما يكفل سير خدماته بسلاسة للمواطنين في أجواء مدنية دون مخاطر.