من يخلف غسان سلامة في رئاسة البعثة الأممية في ليبيا؟

أعادت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الاثنين، التساؤل حول الخليفة المحتمل للأكاديمي اللبناني، الذي قال إنه تخلى عن المنصب ”لأسباب صحية“.

وكان سلامة قد عين في 22 تموز/ يوليو 2017، رئيسا للبعثة الأممية بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلفا للألماني مارتن كوبلر.

ويرى الباحث في الشأن الليبي كامل عبدالله أن ”مسألة خلافة سلامة قد تجدد الخلاف الدولي القائم حول ليبيا منذ سنوات والذي بفضله تحولت البلاد إلى مختبر كبير للسياسات الدولية“.

وقال كامل، في تصريح لإرم نيوز: ”لا ننسى أن تعيين سلامة في منصبه جاء بعد خلافات واحتجاجات حيث كان مرشحا لهذا المنصب الفلسطيني سلام فياض الذي عارضت الولايات المتحدة تعيينه“.