من يخلف غسان سلامة في رئاسة البعثة الأممية في ليبيا؟

أعادت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الاثنين، التساؤل حول الخليفة المحتمل للأكاديمي اللبناني، الذي قال إنه تخلى عن المنصب ”لأسباب صحية“.
وكان سلامة قد عين في 22 تموز/ يوليو 2017، رئيسا للبعثة الأممية بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلفا للألماني مارتن كوبلر.
ويرى الباحث في الشأن الليبي كامل عبدالله أن ”مسألة خلافة سلامة قد تجدد الخلاف الدولي القائم حول ليبيا منذ سنوات والذي بفضله تحولت البلاد إلى مختبر كبير للسياسات الدولية“.
وقال كامل، في تصريح لإرم نيوز: ”لا ننسى أن تعيين سلامة في منصبه جاء بعد خلافات واحتجاجات حيث كان مرشحا لهذا المنصب الفلسطيني سلام فياض الذي عارضت الولايات المتحدة تعيينه“.
وتشير بعض التوقعات إلى احتمالية تولي السوداني يعقوب الحلو، الذي يشغل مناصب نائب الممثل الخاص للأمين العام ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، كخليفة لسلامة.
وفي هذا الصدد أشار كامل عبدالله إلى أن ”الاتحاد الأفريقي سبق له أن طالب القوى الغربية قبل شهور قليلة بضرورة تعيين مبعوث (أممي – أفريقي مشترك) إلى ليبيا عند نهاية ولاية سلامة الثانية نهاية الصيف الماضي وهو ما رفضته القوى الغربية التي مددت مهمة سلامة لعام آخر غير أنه استقال في منتصف المدة، ولم تبد اهتمامًا بطلب الاتحاد الأفريقي الذي كان يعتزم الدفع برئيس دولة سابق لتعيينه في هذا المنصب“.
وكونه سودانيا ومسؤولا في البعثة الأممية في ليبيا قد يكون الحلو هو الخيار الأنسب وفقا لمطالبات الاتحاد الأفريقي السابقة.
لكن كامل رجح أن تكون ”نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية السفيرة الأمريكية السابقة ستيفاني وليامز أقرب المرشحين لخلافة سلامة كونها شاركت في إعداد خطة العمل الخاصة بتسوية الأزمة، وتشغل منصبًا استحدث خصيصًا لها منذ تعيينها في الثاني من يوليو 2018 بعد استقالتها من الخارجية الأمريكية حيث كانت تشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بطرابلس الغرب“.
وذكر عبدالله أنه ”من غير الواضح الآن ما إن كان الأمين العام للأمم المتحدة سيطلب من سلامة الاستمرار أو يكلف نائبته للشؤون السياسية بتسيير المهام إلى حين الحصول على موافقة مجلس الأمن لتعيينها على رأس البعثة. أو قد يجدد الاتحاد الأفريقي مسعاه لتعيين مبعوث مشترك مع المنظمة الأممية إلى ليبيا“.
وختم الباحث في الشان الليبي تصريحه بالقول: ”في كل الأحوال تبدو وليامز الأقرب، لضمان استمرار العمل بخطة البعثة الأممية للتسوية، لكن زيادة التدخلات الخارجية في ليبيا مع حرب طرابلس المستمرة منذ الرابع من أبريل 2019 حتما ستضفي تعقيدات أخرى على عملية تعيين الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“.
وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن استقالته في وقت سابق، اليوم الاثنين.
وكتب سلامة في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد“.