 استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة – إرم نيوز‬‎

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة

المصدر: رويترز

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه؛ مرجعا ذلك لوضعه الصحي.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد“.

 

وأضاف، ”لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار“.

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