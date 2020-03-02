استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه؛ مرجعا ذلك لوضعه الصحي.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد“.

سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار ٢٥١٠،وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 2, 2020

وأضاف، ”لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار“.