رفض واسع في تونس لمقترح النهضة لتعديل قانون الانتخابات

احتدم الجدل في تونس بشأن مشروع القانون الذي طرحته حركة ”النهضة“ الإسلامية والرامي إلى تعديل قانون الانتخابات، وخصوصا النقطة المتعلقة بضرورة رفع العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 % ما اعتبرته جمعيات ومنظمات ونواب في البرلمان تكريسا لهيمنة الأحزاب الكبرى.

والعتبة الانتخابية هي محور الجدل في هذا المشروع، وتعني السماح لمن حصل على 5 % على الأقل من الأصوات في الانتخابات التشريعية بحق التمثيل في البرلمان، بدلا عن 3 % وهي نسبة فسحت المجال أمام أحزاب ”صغيرة“ وقوائم مستقلة بأن تكون ممثلة في البرلمان، على حساب الحزب الأغلبي، حركة ”النهضة“.

وأعلنت منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة اليوم الإثنين، عن رفضها المبدئي لمقترح إدراج العتبة بــ 5 %، بدلا من 3 % في القانون الانتخابي، وأكدت رفضها تعديل وإتمام القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، حيث ينصّ التّعديل المقترح على إدراج عتبة بـ 5 % في الانتخابات التّشريعيّة.

كما انتقدت المنظمات الموقعة على بيان ”اقتصار التعديل على نقطة وحيدة“، معتبرة أنّ التعديل يأتي في إطار ”المناورة السياسيّة، وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة، والمحافظة على المسار الدّيمقراطي، وضمان التّداول السّلمي على السّلطة“، وفق تعبيرها.

وأكدت ضرورة ”فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء“، من أجل ”إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة، بما في ذلك تعديل القانون الانتخابي، ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء، في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات، وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس، دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها“، بحسب تعبير البيان.

وأمضى على البيان عن المجتمع المدني، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونقابة الصحفيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود والجمعية التونسية للمحامين الشبان، واتحاد المعطلين عن العمل، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ورابطة الناخبات التونسيات، وائتلاف ”ملتزمون“ واتحاد المستقلين وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض.

و أمضى عن الأحزاب كل من حركة الشعب وآفاق تونس وحزب التيار الشعبي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة والنواب من بينهم أساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ وسلسبيل قليبي والمفكر يوسف الصديق والنائب منجي الرحوي وغيرهم.