المغرب.. تفكيك خلية خططت لتنفيذ ”مشاريع إرهابية“

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات المغربية الاثنين، أنها فككت خلية من 4 عناصر يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لتنفيذ ”مشاريع إرهابية“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إن ”شرطة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك خلية تتكون من أربعة عناصر موالين لتنظيم داعش، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة“.

وأوضحت الوزارة أن ”معتقلا سابقا أدين في قضية إرهاب قام باستقطاب أفراد الخلية وخطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام“، مؤكدة أنه تم ”التحفظ على أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع، إضافة إلى مخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر تنظيم الدولة الإسلامية“.

وكان الموقوفون ينشطون بمدينة ”سيدي سليمان“، في حين أوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم داعش حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحا في ضواحي مراكش، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأكد القضاء المغربي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.