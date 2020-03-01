مجموعة الاتصال الأفريقية تعقد مؤتمرا جديدا حول ليبيا في 12 مارس

أعلنت الرئاسة الجزائرية، ليل الأحد/الاثنين، عن توافق جرى بين رئيس البلاد عبدالمجيد تبون ومبعوث الرئيس الكونغولي جون كلود قاكوسو، حول ضرورة عقد مؤتمر إقليمي مول المصالحة الليبية في 12 مارس/آذار الجاري.

وقالت الرئاسة في بيان، إن وزير خارجية الكونغو سلم عبدالمجيد تبون رسالة من دونيس ساسو نقيسو، رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، لغرض ”الدفع بعملية السلام في البلد الشقيق“.

وجدد الرئيس الجزائري التزامه بالسعي إلى حلحلة الأزمة الليبية عبر ”العودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية“، مع تأكيده على ضرورة التحرك الأفريقي لجمع فرقاء ليبيا على طاولة حوار شامل.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الكونغولي، جون كلود غاكوسو، أنه تطرق ”مطولا“ إلى الملف الليبي في مباحثات جمعته بالرئيس الجزائري ضمن ”التزامات الأفارقة في مؤتمر برلين الأخير، بتنظيم ندوة كبيرة للمصالحة الليبية الشاملة“.

وقال كلود غاكاوسو إن ندوة برازافيل ستجمع ”البلدان الأعضاء في مجموعة الاتصال، والمتمثلة في كل من الجزائر البلد الذي يحظى بنفود كبير ومصر البلد الجار لليبيا وجنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الافريقي، منذ فبراير الأخير والتشاد البلد الجار الذي يواجه انعكاسات الأزمة الليبية“.

ويرأس رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا، واجتماع برازافيل بمشاركة قادة دول مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا.