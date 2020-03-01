”تعديل النظام الأساسي“ يثير أزمة داخل ”اتحاد الشغل“ التونسي ‎

يشهد الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة داخلية حادة، بسبب خلاف حول تعديل النظام الأساسي للمنظمة، لتمكين الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي، من الترشح لقيادة المنظمة لفترة إضافية.

وتسعى مجموعة من قيادات المنظمة، إلى تعديل الفصل الـ20 من النظام الأساسي وفتح الباب أمام عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد لأكثر من فترتين.

وتتمسك مجموعة أخرى داخل المنظمة، بضرورة الإبقاء على الصيغة الأصلية لهذا الفصل، خاصة بعد أن أحدث هذا الفصل جدلًا واسعًا أثناء المؤتمر السابق في كانون الثاني/ يناير 2017.

وأكدت القيادية في الاتحاد، منية بن نصر، أن الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد خط أحمر ولا يمكن تعديله.

وأضافت منية بن نصر في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الرافضين للتعديل يتجاوز عددهم 1500 عضو وقيادي في الاتحاد.

وأكدت القيادية في اتحاد الشغل، أن“المجموعة الرافضة للتمديد في عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد لأكثر من فترتين، مستعدة لإجراءات تصعيدية، منها تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد“.

وشددت منية بن نصر، على أن“كل المحافظات التونسية تشهد تشكيل مجموعات رافضة للتعديل، وأن عدد الرافضين في تصاعد“.

يذكر أن الفصل 20 من النظام الأساسي لاتحاد الشغل، كان موضوع صراع حاد بين قيادات المنظمة.

ويشار إلى أن المجلس الوطني لاتحاد الشغل سيجتمع أيام 14، 15 و 16 نيسان/ أبريل 2020، وسيتم خلال هذا اللقاء تحديد موعد المؤتمر الـ 24 لاتحاد الشغل.

ويعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره كل 5 سنوات، بحسب ما ينص عليه نظامه الأساسي.