ليبيا.. طالب ينتقم من مدير مدرسته بخطفه وإهانته بواسطة ميليشيات مسلحة

تعرض أحد مدراء المدارس في العاصمة الليبية طرابلس، للخطف على يد مجموعة من المسلحين التابعين لإحدى ميليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، على خلفية عقابه لأحد الطلاب، بسبب مخالفة الطالب للوائح والقوانين.

ووفقا لمصدر بمديرية تعليم طرابلس، فإن مدير مدرسة علي أوريث الثانوية، عاقب طالبا بمنعه من الدراسة حتى إحضار ولي أمره على خلفية شجار وضرب أحد زملائه.

وأشار محمد الهادي الموظف بإدارة التفتيش بتعليم طرابلس في تصريح لـ ”إرم نيوز“، بأن الطالب غادر المدرسة، وبدلا من أن يُبلغ ولي أمره، ذهب إلى مجموعة مسلحة يقودها ميليشياوي قريب له يدعى حميد المضغوطة، طالبا منه الانتقام له من المدير الذي طرده.

وأضاف المصدر أن المضغوطة أرسل مجموعة مسلحة يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، قامت بجلب المدير محمد الحداد ونائبه عصام بن عبد الله، ونقلتهما من المدرسة إلى أحد مقرات ميليشيا ”الغنيوات“ .

وأوضح الهادي بأن الطالب يتواجد بمكان اعتقال المدير ونائبه، ويوجه لهم يوميا الإهانة حتى أنه يقوم بصفع المدير على وجهه بصورة مستمرة دون أن تتدخل أي جهة سواء في وزارة الداخلية أو وزارة التعليم، رغم التوجه لهما رسميا من قبل عائلتي المخطوفين.

يذكر أن مدرسة علي أوريث الثانوية، تعتبر من أقدم المدارس الثانوية بالعاصمة الليبية طرابلس، واشتهرت بكونها مدرسة تخرج منها أفضل الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد من الشخصيات المهمة في ليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي.