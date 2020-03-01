القضاء الجزائري يبرئ المعارض فضيل بومالة من تهم المساس بالأمن القومي

أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة الجزائر، اليوم الأحد، حكما ببراءة الصحفي والسياسي المعارض فضيل بومالة، من تهم تتعلق أساسا بالمساس بالأمن القومي وعرض منشورات تحريضية على الوحدة الوطنية.

جاء ذلك بعد أسبوع من مطالبة الادعاء العام بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عام ضد المعارض الشرس لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والحكومة المؤقتة في عهد عبدالقادر بن صالح.

وفهم مراقبون أن براءة بومالة أمام القضاء المحلي قد تقود لإطلاق سراح ناشطين معارضين آخرين، في مؤشر على توجهات رئيس البلاد عبدالمجيد تبون بشأن إجراءات تهدئة لامتصاص غضب الشارع الذي يتظاهر أسبوعيا.

وتم الإفراج قبل ثلاثة أسابيع عن المعارض سمير بلعربي بعد تبرئته من تهم ”التحريض على التجمهر“ و“الإعداد لأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية“ و“المساس بسمعة الجيش والتهجم على قيادته“.

ويطالب حقوقيون وناشطون بإطلاق سراح كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المعارض، وعبدالوهاب فرصاوي، رئيس منظمة ”راج“ للشباب المحتجزين منذ أزيد من 5 أشهر.

وطالب أحمد بن بيتور، كبير المعارضين الجزائريين، بإطلاق إجراءات تهدئة جريئة، تمر عبر الإفراج الكلي عن معتقلي الحراك الشعبي الذي دشن عامه الثاني بعد ذكرى 22 فبراير، فيما يتظاهر جزائريون غاضبون كل جمعة ضد حكومة عبدالمجيد تبون، الرئيس الفائز بانتخابات مثيرة جرت نهاية العام الماضي.