المسماري يتهم ”ميليشيات الوفاق“ والقوات التركية بتصفية أسرى الجيش الليبي

اتّهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، ميليشيات حكومة ”الوفاق“ مدعومة بوحدات تركية وعناصر متشددة في ليبيا بتصفية أسرى الجيش الليبي.

وقال المسماري في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات المسلحة التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يومًا بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابون، ضاربة بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعاليم الدين الإسلامي، عرض الحائط“، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك، وسط أنباء عن تصاعد عدد القتلى في صفوف الجنود الأتراك في عمليات متفرقة لقوات الجيش الليبي.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن عدد قتلى المستشارين الأتراك وحراسهم الشخصيين خلال القصف الذي شنه الجيش، اليوم الجمعة، على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس ارتفع إلى 15.

وقصف الجيش الليبي، يوم الخميس، مطار معيتيقة الجوي، مستهدفًا ما قال إنه قاعدة عسكرية تركية لإدارة عملياتها ضد الجيش الليبي.