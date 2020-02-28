تونس.. القروي يشبه قيس سعيد بـ“القذافي“ ويهدد بإسقاط حكومة الفخفاخ‎

هاجم رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، مساء اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، وشبهه بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حزبه سيعمل على إسقاط رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ.

وقال القروي، في تصريحات لإذاعة ”إكسبرس أف أم“، إن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس فهو من اختارها وسيتحمل مسؤوليتها إن نجحت أو فشلت، وفق قوله.

وأضاف: ”حسب ما فهمنا فإن الرئيس هو من رفض مشاركة حزب ”قلب تونس“ في حكومة الفخفاخ، إذن فإلياس الفخفاخ ليس رئيس حكومة بل هو وزير أول، وإذا كنا سنتحول إلى نظام رئاسي علينا بالتالي أن نغيّر الدستور“.

وتابع القروي: ”لا علاقة تجمعنا برئيس الجمهورية، ولا يمكن أن نقول عن سعيّد إنه مشروع دكتاتور، لكن ما مشروعه السياسي؟ ربما هو يطبق برنامجه المتمثل في حلّ البرلمان واللجان الشعبية، وأن يبدأ من تحت“، مضيفًا بالقول: ”قيس سعيّد يذكّرني بالقذافي“، حسب تعبيره.

وأشار القروي إلى أن كتلة حزب ”قلب تونس“ فيها الكثير من الكفاءات ويمكن أن يكون عياض اللومي رئيسًا للجنة المالية، ويمكن أن يتم ذلك بالتوافق داخل الكتلة والحزب ودون اللجوء أصلا إلى التصويت“.

كما انتقد القروي رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، مشددًا على أن حزبه سيتموقع في المعارضة.

وقال: ”نحن في موقع مريح، ومتأكد من أن هذه الحكومة لن تدوم، لأن النهضة قررت في مجلس الشورى عدم التحالف مع التيار الوطني الديمقراطي وحركة الشعب، لكن الفخفاخ نجح رغم ذلك في أن يشكل حكومة متكونة من التيار والشعب والنهضة، إذن فهو من اختار هذا الحزام السياسي وعليه أن يتحمل مسؤوليته“.

وتابع القروي: ”نحن لن نصوت للمشاريع باعتبارنا معارضة، وسنسعى إلى أن نصل للحكم بعد أن نُسقط الحكومة، وفق قوله.

وأضاف القروي: ”نحن حزب عقائدي، وعقيدتنا هي مقاومة الفقر، وأن نجد حلولا لمن لا حل له، فالبنك الدولي اليوم لا يتحدث إلا عن مقاومة الفقر، اليوم هناك مليون تونسي يعيش الفقر“، مشددًا على أن حزب قلب تونس سيدافع عن المواطنين ولمن صوتوا له.