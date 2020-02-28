الجزائر ترحل إيطاليا مصابا بـ“كورونا“ وسط استنفار عارم

رحلّت الجزائر، اليوم الجمعة، المواطن الإيطالي المصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت تقارير محلية.

وقالت تلك التقارير: إن ”طائرة خاصة صغيرة من نوع (فالكو) حطت بمطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود، الساعة الثالثة مساء، ثم غادرت بعد ذلك في اتجاه حاسي بركين لإجلاء الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا“.

جاء ذلك بعد اتخاذ وزارة الصحة الجزائرية سلسلة تدابير للحيلولة دون انتشار الوباء، علمًا أن الحالات الثلاث المشتبه فيها أظهرت الفحوصات الطبية أنها سلبية.

وتشهد ”قاعدة الحياة“ التابعة لمجمع سوناطراك الطاقوي بمنطقة حاسي مسعود حالة من الاستنفار العارم، تبعًا لأن الإيطالي المصاب بكورونا كان يعمل هناك، ما أثار حالة من الإرباك وسط ما يربو عن 500 شخص.

وذكرت مديرية الصحة بمحافظة خنشلة الشرقية، أنها تتابع بشكل صارم حالة شخص (33 عامًا) يشتبه في إصابته بكورونا.

وكشف الشاب عن صلته المهنية بالعامل الإيطالي المصاب بفيروس كورونا، ما دفع المصالح الطبية لوضعه رهن الحجر الصحي، وإخضاعه لسلسلة فحوصات طبية وتحاليل مخبرية.

إلى ذلك، قال مدير الصحة بمحافظة بسكرة (650 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائر)، إنه جرى إيداع الطبيب المعني في منطقة الحجر الصحي، بعيدًا عن منشأة نفطية بالصحراء الكبرى، تجنبًا لمنع تنقل العدوى.

وأوضح المسؤول الصحي أن الإجراء المتخذ يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي تشمل كل الأشخاص المعنيين بوضع الرعية الإيطالي المصاب بالفيروس القاتل.

في سياق متصل، كشف المتحدث باسم شركة طاسيلي للطيران كريم بحار، عن قيام إدارة المجموعة بعملية تطهير شاملة للطائرات التابعة لها، عقب تسجيل إصابة العامل الإيطالي بالفيروس القاتل.