خلافات وزير داخلية الوفاق و“النواصي“.. إنهاء للميليشيات أم صراع للسيطرة بطرابلس؟

في هجوم علني، وصف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أحد قادة الميليشيات في طرابلس بـ“الصغير“ الذي يسيطر على وزارة المالية، وأصبح مليونيرًا ولم يتجاوز الـ“27″ عامًا.

ورغم اكتفائه بالمواصفات الشخصية، وعدم تطرق الوزير باشاغا لاسم الشخص، إلا أن مصدرا بوزارة داخلية حكومة الوفاق أكد أن الشخص المقصود هو محمد الأزهر أبوذراع الملقب بـ“الصندوق“ والمولود في عام 1992 وهو يعمل ضمن وزارة الداخلية كشرطي يحمل رتبة ”رئيس عرفاء“، وهو الآن أحد القياديين في كتيبة النواصي وآمر إحدى سرايا هذه الكتيبة التي لا يتجاوز عددها 70 شخصا.

المصدر الأمني الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ أشار إلى أن الصندوق فرض سيطرته على وزارة المالية نظير حمايته للوزير ومقر الوزارة، غير أنه أصبح مع الوقت يبتز الوزير مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه مع اتساع سيطرته على وزارة المالية ونمو رصيده المالي وصلت سطوة أبوذراع إلى وزارتي العمل والصحة ومصرف ليبيا المركزي، وكذلك إلى جهاز ”المخابرات العامة“ بالإضافة إلى عشرات المصارف التجارية، وانتهاءً بميناء طرابلس وقاعدة أبي ستة البحرية التي تقع بداخلها وزارة الدفاع ومكتب المدعي العام العسكري.

فضيحة الاعتمادات

المصدر أوضح أن ”الصندوق“ يعتبر أحد أركان فضيحة الاعتمادات الشهيرة والتي بموجبها استوردت ”حاويات“ فارغة وأخرى مليئة بقناني المياه والحجارة وبعض الأقمشة رديئة الصنع، وهي قضية أثارت الرأي العام في ليبيا عام 2015، مضيفًا أن الصندوق بعلاقاته مع بعض المسؤولين في المصرف المركزي وراء رفع قيمة الدولار أمام الدينار الليبي إلى حوالي العشرة دنانير لأجل تمرير صفقات تجارية وبيع العملة من قبلهم في السوق الموازية.

وأشار إلى أنه بسبب خلاف مالي مع وزير المالية ”فرج بومطاري“ المنتمي لشرق البلاد، هدده الصندوق بالقتل بأن وضع في يده طلقة رصاص عيار ”9 ملم“، موضحا أنه على الرغم من تقديم بلاغ من وزير المالية ومراسلته لوزير الداخليه بالواقعة إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء في حينها، ولم تتحرك ضد ”الصندوق“ إلا أخيرا في هذه القضية عبر ما صرح به الوزير باشاغا.

ملحق صحي

وأضاف المصدر بأن سيطرة الصندوق على عدة وزارات ووزراء جعلته يجبر وزير الصحة في حكومة الوفاق على تكليفه كملحق صحي في برلين، رغم أنه لا علاقة له بالعمل الصحي لا من قريب أو بعيد.

وبحسب المصدر، فإن الصندوق ومجموعته المسلحة بدأوا بشن حرب على بعض الضباط المهنيين وذوي القدرات؛ خوفا من مطاردتهم مستقبلا، فتم القبض على العميد شكري اللبيب وكذلك العميد ناجي زوبي مدير البحث الجنائي في طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن أدلة هذه المجموعة في القبض محادثة ”مفبركة“ على الواتس أب بين العميد اللبيب وأحد الأشخاص للدلالة على تعاونهم مع الجيش الليبي، كما أن الصندوق برر عملية القبض بأنها تمت عن طريق جهاز ”المخابرات“ الذي يخضع لسيطرة سرايا من النواصي بقيادة الصندوق.

وأوضح المصدر بأن أمر المدعي العام العسكري الذي قدمه الصندوق كدليل تبين تزويره بطريقة مفضوحة، حين كتب تاريخ الضبط يوم 23 فبراير؛ أي بعد القبض على شكري اللبيب بعدة أيام وليس قبل عملية القبض.

صراع السيطرة

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن ظهور الخلاف بين باشاغا والصندوق هذه الأيام مرده إلى سعي باشاغا لوضع السيطرة في طرابلس تحت أيادي الميليشيات المنتمية لمصراتة، وهو أمر سبق له السعي فيه منذ عملية فجر ليبيا، وتظل هناك عقبتان أمام باشاغا، هما كتيبة النواصي التي تقودها في الخفاء شخصيات قريبة من تنظيم القاعدة، وكذلك كتيبة ”الردع الخاصة “ التي يقودها المتشدد ”عبدالرؤوف كارة“ الذي كان المؤسس لكتيبة النواصي، والتي قامت بعدة أعمال خطف وتعذيب وقتل مثل عملية ”ورشفانة“ التي قتل فيها مسننان فوق السبعين.

كما نفذ كارة مع النواصي حصار وزارة الخارجية بطرابلس عام 2013، كما أن كارة بعد تأسيسه قوة الردع الخاصة يدير مركزا يطلق عليه ”إعادة التأهيل“، لكنه في الواقع يُعد مركزًا لتدريب المتشددين وإرسالهم إلى مدن أخرى، مثل بنغازي ودرنة في فترة تواجد الجماعات الإرهابية بهما.