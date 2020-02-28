مصادر ليبية تؤكد مقتل 10 جنود أتراك بضربة جوية على قاعدة ”معيتيقة“

أكدت مصادر عسكرية ليلية، مساء الخميس، مقتل 10 جنود أتراك في ضربة جوية استهدفت قاعدة ”معيتيقة“.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، قوله إن ”10 جنود أتراك قتلوا في ضربة دقيقة استهدفت مقرا تابعا لهم في قاعدة معيتيقة“.

وقصف الجيش الليبي في وقت سابق من يوم الخميس مطار معيتيقة الجوي، الذي حولته تركيا إلى قاعدة عسكرية لإدارة عملياتها ضد الجيش الليبي.

وجاء ذلك، عقب رصد وحدات الاستطلاع والاستخبارات بالجيش الوطني الليبي، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية ”للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة“ في المنطقة الغربية.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادية العامة للجيش الوطني الليبي، أن ”الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة“، مشيرا إلى أن ”قواتهم لم ترد حتى الآن، وتتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة“.

ويأتي ذلك فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب في حديثه لوسائل الإعلام الروسية، إن ”16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد“.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد مرة جديدة، السبت، وجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي.