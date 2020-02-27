تونس.. حكومة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية (فيديو)

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أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وصوت البرلمان فجر اليوم الخميس، بالأغلبية، على منح الثقة لحكومة الفخفاخ، في جلسة استمرت 14 ساعة. وتضم تركيبة الحكومة 30 وزيرا وكاتبيْ دولة (مساعديْ وزراء)؛ منهم 16 عضوا منتمون للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبا الدولة فهما مستقلان. موكب أداء…