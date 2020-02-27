ماذا ينتظر التونسيون من حكومة الفخفاخ؟ (فيديو إرم)

أكد مواطنون تونسيون أنّ توقعاتهم من الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، كثيرة ومتعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وحتى التشريعية.

ومنح البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.

وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77، مع احتفاظ نائب واحد بصوته.

وقال مواطنون لـ“إرم نيوز“ إن مطالب التونسيين على امتداد سنوات معروفة وهي مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي والإرهاب وتوفير الأمن ومكافحة الجريمة وتوفير الشغل للشباب العاطلين واتخاذ إجراءات للحد من غلاء المعيشة.

وأكدوا أن ”البلاد تعيش أزمات مستفحلة وشهدت تراجعا كبيرا على كل المستويات في السنوات الأخيرة، والانتظارات (التوقعات) كبيرة وتهم التشغيل والصحة والتعليم“.

بدورها علّقت امرأة في الستين من عمرها قائلة: ”كل الطرق مغلقة أمامنا، نريد العيش في أمان ونريد الاهتمام بتفاصيل المواطن البسيط، صحته وتعليمه ونفقاته اليومية“.

من جانبه قال رجل في العقد الخامس من العمر، إن المطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بما يعانيه المواطن من ضعف في القدرة الشرائية وبالأضرار التي يلحقها الاقتصاد الموازي بالاقتصاد المنظم، داعيا لإدخال إصلاحات على الدستور والنظر في الإخلالات التي تعرفها بعض الفصول والإسراع بتركيز المحكمة الدستورية.

وطالب بـ“الكف عن الجدل والإضرابات في القطاعات الحساسة، وإلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج والولاء لتونس ولشعبها حتى تصبح دولة لها قيمتها“، وفق قوله.