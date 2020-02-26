رغم إعلان طرفيها المقاطعة.. مسؤول أممي: المحادثات بين الليبيين بدأت في جنيف

المصدر: أ ف ب

لا يزال الغموض يلف مصير المحادثات التي تستضيفها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في ليبيا، وكان من المفترض أن تبدأ الأربعاء رغم تأكيد الطرفين عدم مشاركتهما.

وقال جان العلم، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لوكالة فرانس برس إن المحادثات السياسية- جزء من عملية تدعمها الأمم المتحدة- ”قد بدأت في جنيف“ الأربعاء.

لكن عبدالهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي، قال الأربعاء إن مشاركة فريقه ”لا تزال معلقة“. واتهم الأمم المتحدة بأنها تحاول ”فرض“ ممثلين.

وقال للصحفيين في جنيف ”ليس هناك شروط مسبقة. ما نريده هو أن يكون الجميع على طاولة المفاوضات ممثلين للشعب الليبي“. وأضاف أن معسكره مستعد لتقديم ”تنازلات“.

وكان المجلس الأعلى للدولة، ما يعادل مجلس الشيوخ الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أعلن الثلاثاء أنه لن يشارك في المحادثات حتى يتم إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

وقد اختتمت لجنة عسكرية تضم خمسة أعضاء من كل جانب محادثات في جنيف الأحد بـ ”مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار“ سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في آذار/مارس، طبقا لبعثة الأمم المتحدة.