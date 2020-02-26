من هو المتشدد الذي قتله الأمن التونسي قرب الحدود مع الجزائر؟

أكدت تقارير إخبارية تونسية اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على هوية العنصر المتشدد الذي تم قتله خلال العملية الأمنية العسكرية المشتركة قرب الحدود مع الجزائر.

وتمكنت قوات أمنية وعسكرية مشتركة مساء أمس، من قتل عنصر متشدد في عملية وصفت بالاستباقية، شاركت فيها الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية للحرس الوطني التونسي، والقوات الخاصة للحرس الوطني، ووحدات الجيش الوطني. الأمن التونسي

والعنصر المتشدد هو الحبيب الحاجي، ويبلغ من العمر 32 عاما، وهو أحد قيادات تنظيم ”جند الخلافة“ المتشدد.

وجرت العملية بمحافظة القصرين الواقعة في وسط غرب تونس قرب الحدود مع الجزائر، وهي منطقة تشهد تحركات مكثفة للعناصر المتشددة، ويتم التنسيق بين الجانبين التونسي والجزائري لرصد تحركاتها.

وبعد ساعات من العملية، زار رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع الوطني، متوجها بالشكر إلى القوات المسلحة التي شاركت في العملية.