العثور على مقبرة جماعية لضحايا ”داعش“ في سرت الليبية (فيديو وصور)

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عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة سرت الليبية على مقبرة جماعية، تضم رفات خمسة قتلى قضوا على أيدي تنظيم ”داعش“ إبان سيطرته على المنطقة. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة: إن الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت، عثرت اليوم الثلاثاء على مقبرة جماعية بشاطئ سرت، قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها تنظيم ”داعش“ كاستيقاف…