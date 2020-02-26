العثور على مقبرة جماعية لضحايا ”داعش“ في سرت الليبية (فيديو وصور)

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة سرت الليبية على مقبرة جماعية، تضم رفات خمسة قتلى قضوا على أيدي تنظيم ”داعش“ إبان سيطرته على المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة: إن الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت، عثرت اليوم الثلاثاء على مقبرة جماعية بشاطئ سرت، قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها تنظيم ”داعش“ كاستيقاف وهمي، لنصب كمائن لعناصر الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.
#فيديو | العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة شهداء في سرت قتلوا على أيدي تنظيم #داعش الإرهابيعثرت #الإدارة_العامة_للبحث_الجنائي المتمركزة في مدينة #سرت بتعليمات معالي #وزير_الداخلية المستشار #إبراهيم_بوشناف لتأمينها منذ تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، اليوم الثلاثاء على مقبرة ماعية تضم رفات خمسة شهداء قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرتهم على المنطقة.وانتشلت الإدارة العامة للبحث الجنائي الجثث الخمسة بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، بشاطيء سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها التنظيم الإرهابي كاستيقاف وهمي يصطاد به رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن الجثث ثلاثة منها بملابس عسكرية مموهة ومصابة بالرصاص، فيما كانت الجثتين الأخرتين مفصولتي الرأس بما يبين تعرض أصحابها للذبح على أيدي التنظيم الهمجي.وأكدت الإدارة إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.#مكتب_الإعلام_الأمني#وزارة_الداخلية
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأربعاء، ٢٦ فبراير ٢٠٢٠
وأشارت إلى أن عملية الانتشال جرت بالتنسيق بين الإدارة العامة للبحث الجنائي، والهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة.
وقالت الإدارة: إن ثلاثا من الجثث بملابس عسكرية مموهة ومصابة بالرصاص، فيما كانت الجثتان الآخريان مفصولتي الرأس، بما يبين تعرض أصحابها للذبح على أيدي التنظيم.
وجرى إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب الجثث.
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة شهداء في سرت قتلوا على أيدي تنظيم #داعش الإرهابيعثرت…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأربعاء، ٢٦ فبراير ٢٠٢٠