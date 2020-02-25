نواب ليبيون يطالبون باستبعاد متحالف مع الإخوان من حوار جنيف

استنكر نواب عن الدائرة السادسة سبها ما تقوم به البعثة الدولية إلى ليبيا من إقصاء وعدم قبول اللجنة المنتخبة من مجلس النواب للمشاركة في حوار جنيف، والتدخل في اختيار أعضاء بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية، مما يعد اعتداء صارخا على إرادة المجلس التي تُمثل السيادة الليبية“.

وانتقد النواب في بيان صدر الثلاثاء إغفال البعثة تمثيل المرأة في فزان؛ الأمر الذي يعتبر تهميشاً لها ولدورها في العمل السياسي.

واعتبروا أن اختيار المدعو عبدالله عثمان كممثل عن فزان، وهو المقيم في طرابلس ، ”بهدف تحديد مصير فزان عن طريق الإخوان المسلمين بصورة تُثير الريبة في مؤامرة جديدة تُحاك ضد ليبيا عامة وفزان بصورة خاصة“.

وحث النواب على إسقاط مشاركة المدعو عبدالله عثمان، في حوار جنيف، كونه لا يمثل ولاية فزان، ولا يحظى بتأييد السكان الذين طالبوا باستبعاده، نظرًا لتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر النواب في بيانهم أن الهدف من إشراك عثمان في الحوار السياسي المزمع إجراؤه في جنيف استخدامه كمطية للإخوان لتحقيق أهدافهم.

وتابع البيان : ”عليه نرفع احتجاجنا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونطالب بالآتي : احترام قرار مجلس النواب بخصوص الوفد المُشارك في حوار جنيف، تمثيل إحدى عضوات مجلس النواب من فزان في حوار جنيف، إسقاط مشاركة المدعو عبدالله عثمان.

ووقع البيان النواب: مصباح دومة أوحيدة عضو لجنه الحوار عن الدائرة، محمد معتوق أجديدة، أحمد الشارف أرحومة، علي السعيدي، خديجة الزروق وفاطمة بوسعدة.