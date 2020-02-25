قطر تبحث قضية طرد السلطات الجزائرية لمدير شركة ”أوريدو“

أجرى وزير العمل الجزائري شوقي يوسف عاشق اليوم الثلاثاء، مباحثات مع سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”أوريدو“ للاتصالات، بناء على ”طلب مسؤول قطري“.

جاء ذلك تزامنا مع زيارة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الجزائر، وبحث فيها أوجه التعاون المشترك مع الرئيس عبدالمجيد تبون، قبل توسع المباحثات إلى مسؤولي البلدين.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيان، إن الطرفين بحثا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أوريدو، لاسيما في المجال التكنولوجي، وتكوين الكوادر الجزائرية العاملة لدى فرع الشركة في الجزائر“.

وفسر مراقبون تأكيد الوزارة الجزائرية على أن اللقاء مع الوزير عاشق يوسف تم بطلب من المسؤول القطري، وأن ذلك يخص بالذات التطورات الأخيرة التي شهدتها شركة أوريدو بعد طرد مديرها في فرع الجزائر، الألماني نيكولا بيكرز.

وترددت أنباء عن ضلوع نيكولا بيكرز بفضيحة تجسس لصالح جهات أجنبية على أجهزة حساسة في البلد، الذي شهد أحداثا سياسية مثيرة خلال العام الماضي.

ورغم تداول الإعلام المحلي لفضيحة تجسس على مصالح الدولة، لم تصدر أي جهة رسمية تفنيدا ولا تأكيدا بشأن هذه القضية، بينما لم تتردد مصادر محلية في ربط زيارة أمير قطر إلى الجزائر بهذه المسألة.