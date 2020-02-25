المجلس الأعلى للقبائل الليبية يرفض أي مبادرة وراءها قطر‎

رفض المجلس الأعلى للقبائل الليبية دعوة تونس لعقد اجتماع ثان موسع يضم كل القبائل لمناقشة الأوضاع الراهنة، ومحاولة إيجاد حلول.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس التونسي في مؤتمر صحفي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أنهما ناقشا إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية لعقد اجتماع ثان موسع في تونس يكون ممثلا لكل القبائل.

والمجلس الأعلى للقبائل الليبية أعيد تشكيله وهيكلته في العشرين من فبراير/شباط الحالي خلال اجتماع عقد في ترهونة، لمدة 3 أيام بحضور حوالي 5000 شخصية قبلية من كل أنحاء البلاد.

وأكد المجلس، في بيان نشر على “ تويتر“ أنه يرفض الدعوة لاجتماع القبائل الليبية في أي مكان خارج ليبيا خاصة إذا كان الاجتماع وراءه دولة قطر.

وفي أواخر ديسمبر /كانون أول الماضي، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، بعض الشخصيات القبلية من مصراتة والزاوية قالوا إنهم ”ممثلو مجلس للقبائل والمدن الليبية“ لبحث الخروج بمبادرة لحل الأزمة.