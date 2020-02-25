استهلاك مفرط للخمور في تونس.. ما هي الأسباب؟ (فيديو إرم)

أثارت دراسة حديثة صنّفت تونس الأولى عربيا في مؤشرات استهلاك الخمور، تساؤلات عن الأسباب والتداعيات، وعلاقة ذلك بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسود البلاد.

ومثل ارتفاع نسب استهلاك الخمور ظاهرة لافتة لدى التونسيين خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة، ما اعتبره الخبير في علم الاجتماع فؤاد غربالي تعبيرا عن الرغبة في الخروج من الضغط اليومي والهروب من الإحباط واليأس وضبابية المستقبل في البلاد.

وحاول غربالي في حديث مع ”إرم نيوز“ تعديد أسباب الاستهلاك المفرط للخمور لدى التونسيين، وقال: إن ”ارتفاع الظاهرة بشكل لافت خلال هذه الفترة يُفهم بأن هناك مخاوف من الواقع الذي يبدو غير قابل للتحمل، كما أن جزءا من الشعب التونسي غير قادر على الترفيه من خلال السفر أو غيره، فيجد في استهلاك الخمور متنفسا ووسيلة للترفيه غير مكلفة قياسا بالسفر إلى الخارج مثلا“.

وحمل ”الدولة“ جزءا من المسؤولية عن انتشار الخمور وتوفرها، قائلا إنها ”تستثمر في زيادة أسعار الخمور، كأنها تستثمر في بؤس الناس، فالدولة هي التي تحتكر بيع الخمور وهي التي تمنح تراخيص بيعه، ومن ثم فإن هناك بعدا اجتماعيا وآخر اقتصاديا للمسألة“.

ورأى تونسيون التقتهم ”إرم نيوز“ أنّ ”زيادة الإقبال على استهلاك الخمور تعكس رغبة في نسيان الهموم والمشاكل في ضوء الوضع الاجتماعي الصعب، وضعف الأمل وانسداد الأفق واليأس والإحباط وضغط الحياة اليومية“.

وأظهرت دراسة شملت عينة مكونة من 2500 مواطن من كلا الجنسين ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، أنّ تونس تحتل المركز الأول عربيا من حيث نسب استهلاك الكحول والسادسة في ترتيب دول حوض المتوسّط.

وخلصت الدراسة، التي أعدتها شركة “ألفا كونسولتينغ” العام المنصرم، إلى أن 55 % من التونسيين يحتسون الخمور مرة في الشهر على الأقل، وتتوزع نسبة المستهلكين بين 68.7 % من الذكور و28.4 % من الإناث.